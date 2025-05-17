«Матерятся по-русски»: политолог объяснил, почему украинская делегация на переговорах не использовала мову

Делегация Украины на прямые переговоры с Россией 16 мая в Стамбуле привезла переводчика. Но он остался не у дел. По сообщениям СМИ, члены украинской делегации вели переговоры на русском языке. Причем говорили чисто, без какого-либо акцента. Никаких затруднений в произношении и понимании не испытывали. О том, почему вместо мовы они вдруг перешли на «великий и могучий», мы поговорили с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.

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На Украине любят подчеркивать, что у них государственный язык — украинский. Есть целый языковой омбудсмен — уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Недавно он, кстати, возмутился тем, что оштрафованные за русский язык пытались оспорить постановление о взыскании административного наказания.

Тарас Креминь с гордостью поведал, что удалось поймать с поличным депутатов горсовета в Одесской области, которые общались на русском языке. Нашлись бдительные товарищи, которые зафиксировали нарушения.

Жаловался в свое время омбудсмен Креминь и на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода и всякого дубляжа.

— Владимир Леонидович, как же члены украинской делегации посмели говорить на русском? Где же «размовлять украинской мовою»?

— Потому что так удобнее. Думают ведь они на русском. Это родной им с детства язык. Когда надо говорить о деле, перешли на русский — так понятнее.

Политолог вспоминает примечательный случай, когда они лет 17-18 назад поехали на конференцию на Украину.

— Там выступал тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. На трибуне он гордо сказал: «Я буду говорить на украинском языке». Тогда наш руководитель Украинского филиала Института стран СНГ в Киеве, ныне известный российский политолог Владимир Владимирович Корнилов, под общий хохот сказал: «Ну тогда я буду переводить с украинского на русский». Министр говорил по-украински, а Володя переводил.

После этого, как рассказывает Владимир Жарихин, объявили перерыв.

— Мы вышли в фойе, и у министра на телефоне раздался звонок. Видимо, его сотрудники сделали что-то не так. И он на чистом русском языке с использованием идиоматических выражений стал им объяснять, какие они работники. Вот вам классический пример — матерятся по-русски.

Возвращаясь к итогам прямых переговоров между Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле, политолог отмечает, что, на его взгляд, было сделано больше, чем ожидалось.

— Удалось все-таки договориться по одному важному вопросу. Об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Это показало, что можно не только хамить, как Зеленский, а разговаривать по-человечески и решать реальные проблемы. Их очень много, но одну из них 16 мая все-таки удалось решить.

— Можно итог первого дня переговоров назвать оптимистическим?

— Я бы сказал, осторожный оптимизм. Это все-таки гуманитарные вопросы, они как-то легче решаются, чем вопросы политические, тем более военно-политические. Но, тем не менее, это конкретный результат, конкретное решение.