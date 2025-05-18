Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию

Вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар положительно оценил итоги своей рабочей поездки в Россию, где он участвовал в 16-м Казанском международном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА Новости.

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По возвращении в Кабул в субботу вечером Барадар провел пресс-конференцию, на которой отметил продуктивность и результативность визита. Согласно заявлению его канцелярии, в рамках поездки в Россию вице-премьер провел содержательные встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Мордовии Артемом Здуновым.

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Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая политическое взаимодействие, развитие экономических связей и расширение торгового сотрудничества. Также сообщается, что Барадар провел переговоры с двумя заместителями председателя правительства России. В центре внимания оказались вопросы увеличения объемов двусторонней торговли, стимулирования российских инвестиций в экономику Афганистана, а также перспективы создания совместных предприятий в различных отраслях.

Кроме того вице-премьер принял участие в афгано-российском бизнес-форуме, по итогам которого подписал пять меморандумов о взаимопонимании. Документы охватывают направления, касающиеся транспорта и транзита, торговых связей, а также укрепления взаимодействия между частными секторами двух стран.

Канцелярия подчеркнула, что Абдул Гани Барадар расценил этот визит как важный шаг в развитии межгосударственного экономического партнерства, назвав поездку успешной и насыщенной.