Орбан назвал условие для появления соглашения по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2 заявил, что соглашение по Украине может появиться только по результатам встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Орбан уточнил, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно. За последние три года Москва и Киев могли прийти к соглашению, но этого не произошло.

«Добиться мира можно будет только в том случае, если президент Трамп продолжит свою мирную инициативу. Он уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с президентом России, то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира», — отметил Орбан.

Орбан призвал лидеров Европы последовать примеру США и начать говорить с Путиным

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X назвал результаты переговоров России и Украины хорошими.

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили о тактической победе России в процессе переговоров.