На Западе высмеяли встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал в социальной сети X на встречу президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском, высмеяв ее.

«Коалиция нежелающих встретиться с реальностью», — пошутил журналист.

Встреча украинского лидера с европейскими коллегами в столице Албании Тиране состоялась 16 мая — в день, когда прошли переговоры России и Украины в Стамбуле.

Раскрыта главная ошибка Украины на переговорах в Стамбуле

Ранее немецкая газета Zeit написала, что Зеленский боится отказа президента США Дональда Трампа от посредничества в переговорах.