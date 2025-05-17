В Британии описали украинские ожидания от встречи Путина и Трампа словами «теряют сон»

Украинские чиновники «теряют сон» в ожидании встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, говорится в статье корреспондента британской газеты The Telegraph Адриена Бломфилда.

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На встрече двух лидеров Путин сможет полностью завладеть вниманием Трампа, отмечает автор. При этом на встрече не будет украинского посредника, который мог бы отстоять интересы Киева.

По мнению Бломфилда, в глазах Путина встреча с Трампом без Зеленского «укрепит статус великой державы России».

«Это напомнит саммиты сверхдержав времен холодной войны, когда Москва и Вашингтон встречались на равных, чтобы обсудить судьбу планеты», — отмечает корреспондент.

Трамп — о встрече с Путиным: нам надо встретиться, мы это спланируем

До этого Трамп заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». В день переговоров России и Украины в Стамбуле американский лидер несколько раз выразил готовность встретиться с российским президентом. Трамп выразил мнение, что когда встречу получится организовать и провести, то политики заключат сделку.