На Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров

Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Турции и у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

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По мнению авторов публикации, президент США Дональд Трамп мало интересуется конфликтом на Украине. Так как европейские лидеры не могут проявить дипломатическую инициативу, им придется ждать, пока Москва и Вашингтон сблизятся.

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«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. — «Газета.Ru»), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — говорится в публикации.

До этого Трамп говорил, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.