NYT: США обнародуют аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах

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Администрация президента США Дональда Трампа может обнародовать аудиозаписи показаний бывшего главы Белого дома Джо Байдена по делу о хранении секретных документов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Белый дом может обнародовать показания Байдена по делу о секретных документах
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«Администрация Трампа планирует уже на следующей неделе опубликовать аудиозаписи опроса президента Джо Байдена со стороны специального прокурора, который расследовал хранение засекреченной информации», — говорится в материале.

8 мая издание Politico сообщило, что администрация Трампа планирует опубликовать необнародованную аудиозапись интервью Байдена. Как заявил приближенный к президенту США адвокат Майк Дэвис, эта запись обнажит некую правду, которую скрывали долгое время.

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Трамп не раз критиковал Джо Байдена и его работу на посту главы государства. Однажды республиканец обвинил Байдена в коррумпированности, назвав его тираном и худшим президентом в истории США.

Ранее Байден заявил о своей ответственности за президентство Трампа.

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