Белый дом может обнародовать показания Байдена по делу о секретных документах

Администрация президента США Дональда Трампа может обнародовать аудиозаписи показаний бывшего главы Белого дома Джо Байдена по делу о хранении секретных документов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа планирует уже на следующей неделе опубликовать аудиозаписи опроса президента Джо Байдена со стороны специального прокурора, который расследовал хранение засекреченной информации», — говорится в материале.

8 мая издание Politico сообщило, что администрация Трампа планирует опубликовать необнародованную аудиозапись интервью Байдена. Как заявил приближенный к президенту США адвокат Майк Дэвис, эта запись обнажит некую правду, которую скрывали долгое время.

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Трамп не раз критиковал Джо Байдена и его работу на посту главы государства. Однажды республиканец обвинил Байдена в коррумпированности, назвав его тираном и худшим президентом в истории США.

Ранее Байден заявил о своей ответственности за президентство Трампа.