Трамп пригрозил РФ «разрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News не исключил введения новых «разрушительных» санкций против Российской Федерации в случае отсутствия сделки по Украине.

Он заявил, что допускает подобное развитие событий, «если не будет сделки».

«Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет», — сказал хозяин Белого дома.

Также он заявил, что введение Соединенными Штатами новых санкций «будет разрушительно для России». По мнению американского лидера, у РФ «сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая».

Трамп — о встрече с Путиным: нам надо встретиться, мы это спланируем

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что ни одна экономика в мире не является самодостаточной. Однако, по словам главы государства, не нужно бояться возможных санкций, потому что кто боится — тот проигрывает.

Путин также подчеркнул, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.