США пригрозили Ирану

Иран должен отказаться от желания получить ядерное оружие, иначе это может привести к войне. Об этом в интервью США Марко Рубио.

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«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — сказал он.

Глава Госдепа также пригрозил Тегерану тем, что дело может дойти до боевых действий, но заверил, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать вопрос мирно. Глава Белого дома хочет видеть Иран не только безъядерным государством, но и «богатой, мирной и процветающей страной», добавил Рубио.

Ранее Трамп сообщил, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана.