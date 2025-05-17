Трамп считает, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

© Газета.ru

«У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?» — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он не может допустить появления ядерного оружия у Ирана. По его словам, в настоящее время сторонам нужно завершить сделку по этому вопросу.

Трамп: США могут ввести санкции против России, если не будет сделки по Украине

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку.