Вучич оценил переговоры РФ и Украины

Lenta.ru

Достигнутая в результате переговоров РФ и Украины в Стамбуле договоренность об обмене пленными по схеме «1000 на 1000» может быть показателем начала реального диалога, заявил президент Сербии Александар Вучич. Его слова приводит ТАСС.

Вучич оценил переговоры РФ и Украины
© РИА Новости

«Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных: тысяча российских солдат возвращается домой в Россию, тысяча украинских — домой на Украину. Это самый крупный обмен военнопленными за все время», — сказал политик.

При этом он отметил, что не рассчитывает на скорое завершение боевых действий, несмотря на оптимизм. Вучич подчеркнул, что высказывает мнение «скорее как аналитик, а не как президент республики».

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16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».

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