Вучич оценил переговоры РФ и Украины

Достигнутая в результате переговоров РФ и Украины в Стамбуле договоренность об обмене пленными по схеме «1000 на 1000» может быть показателем начала реального диалога, заявил президент Сербии Александар Вучич. Его слова приводит ТАСС.

«Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных: тысяча российских солдат возвращается домой в Россию, тысяча украинских — домой на Украину. Это самый крупный обмен военнопленными за все время», — сказал политик.

При этом он отметил, что не рассчитывает на скорое завершение боевых действий, несмотря на оптимизм. Вучич подчеркнул, что высказывает мнение «скорее как аналитик, а не как президент республики».

Вучич сообщил о нападках от участников саммита ЕПС после поездки в Москву

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».