Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшее время обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

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«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни», — отметил французский лидер.

Стали известны выдвинутые Россией на переговорах с Украиной требования

Ранее Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле. Он отметил, что украинская делегация в ближайшие часы ожидает ответа на направленные России запросы. Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.