Жена Зеленского странно высказалась об украинцах

Новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском языке и не будет знать того, что им «не нужно знать». Такое странное высказывание допустила Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, украинский язык Зеленского «улучшается очень быстро», а в их семье украинский является основным языком, особенно среди детей.

«Я не говорю только о наших с Владимиром детях, а в целом. Новое поколение украинцев будет более углублено в украинский язык и меньше знать того, чего им не нужно знать», — сказала она, ухмыльнувшись.

Возможно, под «ненужным» она имела в виду знание русского языка.

СМИ: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил возмущение тем, что во время переговоров с Россией украинская делегация якобы внезапно забыла русский язык.