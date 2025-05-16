CNN: переговоры в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось

Американский телеканал CNN оценил переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РБК.

Источник отмечает, что переговоры между российской и украинской делегациями прошли «положительнее, чем ожидалось». Как рассказал анонимный чиновник из Турции, обе стороны не использовали «обвинительные формулировки».

«Прошло положительнее, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки», — рассказал собеседник издания.

При этом чиновник также добавил, что во время переговоров наступил момент, когда диалог зашел в тупик. По его словам, это произошло после того, как российская сторона начала требовать вывода украинских войск с территорий четырех новых регионов. Выйти из положения получилось после того, как турецкая сторона предложила договориться об обмене военнопленными.

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