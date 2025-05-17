У президента России Владимира Путина на руках все козыри в конфликте на Украине, пишет колумнист Bloomberg Макс Гастингс.

«Путин по-прежнему держит все карты на руках в Украине, и у него нет причин сдаваться», — отметил Гастингс.

Он добавил, что не удивлен сообщениями о том, что президент Украины Владимир Зеленский плохо спит.

В посольстве РФ отреагировали на слова Стармера о переговорах в Стамбуле

Колумнист уточнил, что в случае прекращения поддержки США Украина продержится не более четырех месяцев. У Киева закончатся боеприпасы, в первую очередь артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Европа не сможет компенсировать нехватку оружия.

До этого газета The New York Times писала, что прошедшие в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию стали заметным тактическим успехом для руководства России.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.