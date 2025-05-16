На Украине блогера обвинили в госизмене из-за русского языка

На Украине возбудили сразу три уголовных дела, включая обвинение в госизмене, против блогера Анны Буряченко, известной под псевдонимом Анны Алхим, из-за русского языка. Об этом сообщает RT.

Поводом к возбуждению дел стал видеоролик с крестин, где ведущий просит Буряченко спеть на украинском языке. Блогер отреагировала на это закатыванием глаз и руганью.

Действия Буряченко возмутили военнослужащего с позывным «Терен» Александра Будько и он написал на нее заявление в СБУ и Офис генпрокурора. В нем он обвинил блогера в «коллаборационистской деятельности». Также на поведение Буряченко пожаловались другие блогеры, которые обвинили ее в том, что она записывает ролики под русские песни и «ничего не делает для победы ВСУ».

Известно, что против Буряченко возбудили три уголовных дела по статьям о госизмене, разжигании национальной, региональной, расовой или религиозной вражды, угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.