Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует как можно скорее начать переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Слова американского лидера приводит CBS News.

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«Я думаю, нам пора просто сделать это», — сказал Трамп.

Он также допустил, что в ближайшее время позвонит Путину.

Президент США пояснил, что его встреча с российским лидером может помочь решить конфликт на Украине.

«А если не решим, то будет очень интересно», — добавил он.

В Госдепе прокомментировали переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Ранее Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.