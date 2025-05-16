Писториус призвал Европу готовиться ко дню X

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны Европы готовиться к перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau.

По словам Писториуса, страны Европы должны быть готовы «ко дню X», когда Россия и Украина подпишут соглашение о перемирии. При этом министр считает, что Россия пока еще не готова к прекращению боевых действий — такой вывод он сделал после сегодняшних переговоров в Стамбуле.

«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие. Оно не обеспечит вечных переговоров о прочном мире. Поэтому Европа должна предварительно подготовиться к диалогу», — заявил он.

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