Китай мог оказать спутниковую поддержку Пакистану в ходе конфликта с Индией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследовательскую группу при индийском министерстве обороны.

«Китай помог Пакистану передислоцировать радиолокатор системы ПВО, так чтобы ему были известны любые наши действия в воздухе», — сказал генеральный директор Centre For Joint Warfare Studies Ашок Кумар.

Гендиректор добавил, что Китай также мог обеспечить Пакистан данными спутниковой разведки. По его словам, необходимые сведения Пекин мог поставлять Исламабаду в период между инцидентом 22 апреля в городе Пахалгам и началом обмена ударами между индийскими и пакистанскими военными.

Китай обратился к Индии и Пакистану

Обострение между Индией и Пакистаном началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Нью-Дели возложил ответственность за это на пакистанскую разведку.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

12 мая телеканал Geo сообщил, что Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии.