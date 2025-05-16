В Госдепе прокомментировали переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Администрация США убеждена в том, что прежняя западная стратегия ведения войны на истощение против России не работает, и американский президент Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира на Украине. Об этом заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

"Он [Трамп] пытается свести [за столом переговоров] две стороны в войне. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая [американская] администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это [прежде] не выигрывал. [Формула] "столько, сколько нужно" никогда не была стратегией выигрыша. Она точно не была таковой у предыдущей администрации [США, которая декларировала такую формулу в плане оказания помощи Киеву]. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами", - заявила Ортэгус.

"Так что мы работаем, пытаясь исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию [Вашингтона]", - подчеркнула заместитель спецпосланника Стивена Уиткоффа.

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Ортэгус работает в структуре Госдепартамента США и занимается прежде всего Ближним Востоком.