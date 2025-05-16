Прошли похороны жестоко убитой в прямом эфире 23-летней модели

В Мексике состоялись похороны Валери Маркес, 23-летней модели, "королевы красоты" и бьюти-блогерши, жестоко застреленной киллером во время прямой трансляции в Сети.

© Российская Газета

Об этом пишет Univision, публикуя кадры с похорон и небольшую подборку видео погибшей.

Изначально СМИ озвучивали версию, что заказчиком убийства может быть бывший бойфренд модели, местный наркобарон. Позже в прокуратуре заметили, что имя мужчины официально не значится в материалах следствия.

Также с заявлением выступила коллега и менеджер Валери, которую заподозрили в причастности к смерти подруги. Та всё отрицает.

Трагический инцидент произошел в салоне красоты девушек.