Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС отстранен из-за домогательств

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, временно покинул свой пост на фоне расследования о возможных сексуальных домогательствах. Об этом 16 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно ушел в отставку, поскольку расследование Организацией Объединенных Наций предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны подходит к концу», — пишет Reuters.

Агентство также отмечает, что четкой процедуры замены Хана нет, что создает дополнительную неопределенность для работы МУС.

Ситуация усугубляется на фоне давления со стороны США после выдачи ордеров на арест израильских чиновников. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном вывозе детей с территории Украины. Ряд других стран, включая США, Китай и Индию, также не признают юрисдикцию МУС, а в Москве неоднократно заявляли о нарушении международного права при выдаче подобных ордеров.