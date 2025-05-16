Британские союзники Киева приложат усилия, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, как это уже было в 2022 году. Об этом URA.RU сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Когда мы рассматриваем коллективную реакцию Западной Европы по украинскому конфликту, мы должны ориентироваться на действия Великобритании как ключевого и непримиримого противника России. Конечно, канцлер Германии Фридрих Мерц будет сейчас говорить, что „случилось что-то позитивное, но этого недостаточно“. Задача британцев и европейцев — не публично, но все-таки сорвать переговоры, как это произошло в 2022 году», — сказал эксперт.

Для этого уже ведутся приготовления в западных СМИ: они будут всеми силами показывать и доказывать, что Россия будто бы не настроена на мирное решение. Не стоит ждать серьезных дипломатических контактов на этом этапе, потому что Украина — не субъект международного права, а Британия и ЕС, которые ее де-факто контролируют, не хотят устранять первопричины конфликта, а настроены воевать. Срыв переговоров заодно позволит им ввести 17-й пакет санкций против России, считает Семибратов.

В Стамбуле 16 мая завершился первый раунд переговоров России и Украины, делегации которых впервые за три года встретились для урегулирования конфликта. Это не первая попытка сторон завершить конфронтацию. Весной 2022 года Москва и Киев провели дипломатические консультации: тогда представители двух стран тоже встретились в Стамбуле и обсудили условия завершения боев, однако остановить противостояние не удалось.

Позднее член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт мог бы прекратиться еще весной 2022 года, но Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра Британии, убедил киевское руководство не соглашаться на мирное решение вопроса, а «просто продолжать воевать».