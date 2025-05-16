Предполагаемая смерть бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко, воевавшей в рядах ВСУ, выглядит символической.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил известный российский политик, бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

По его словам, в своей деятельности погибшая пыталась совместить искренность и политику, но её попытки оказались тщетными.

«Как показывает судьба Савченко, не стоит смешивать политику и искренность, – подчеркнул экс-нардеп. – Это несовместимые вещи. А она пыталась их совместить, и у неё ничего не получилось»

При этом он уверен, что гибель Савченко вряд ли способна подорвать дух украинских военных, так как сейчас люди на Украине забывают, что говорил тот же Владимир Зеленский неделю назад.

«А раньше помнили примерно полгода. Сейчас уже столько людей погибло в зоне конфликта, не так важно: одним больше, одним меньше», – Царёв.

Как ранее писала «Свободная Пресса», 14 мая российский военный блогер Владимир Романов сообщил, что бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко погибла в зоне боевых действий.

Согласно его данным, Савченко, которая являлась командиром роты 131-го батальона 112-ой бригады теробороны ВСУ, была «уничтожена» в результате удара ФАБ 300 по штабу этой бригады.