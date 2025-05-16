В ООН прокомментировали итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

Сегодня, 16 мая, делегации России и Украины провели в Стамбуле первые за три года прямые переговоры. Встреча продлилась менее двух часов.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи и Совбеза», — прокомментировал это Хак.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил об удовлетворенности результатами переговоров с Украиной. По его словам, Москва готова продолжать контакты с Киевом.