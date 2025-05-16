Предсказана реакция стран ЕС на переговоры в Стамбуле

Реакция стран Евросоюза на переговоры в Стамбуле будет зависеть от того, будут ли они продолжаться, потому что ЕС не заинтересован в мирном урегулировании, считает политолог Дмитрий Журавлев. Свое мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

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«Если переговоры продолжатся, то скорее всего это вызовет в Евросоюзе плохую реакцию, ну по крайней мере у ведущих стран. Но если будет понятно, что это бег на месте, то чем это Европе будет мешать? Наоборот, будет помогать», — рассказал политолог.

Журавлев отметил, что Европа стремится к формату минских переговоров, чтобы это дало ей возможность снова ввести Россию в заблуждение. Цель такого процесса, по его мнению, состоит в том, чтобы подписать очередной документ, который Украина не будет соблюдать.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, по его мнению, не стремится к мирному завершению конфликта на Украине. Он считает, что Москва якобы использует переговоры в Стамбуле, чтобы выиграть больше времени для его продолжения.