Премьер Норвегии назвал проведение переговоров в Стамбуле правильным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал правильным проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«То, что они договорились об обмене пленных, мне кажется положительным, и то, что украинские и российские представители провели встречу, мне кажется положительным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что результат состоявшихся в Стамбуле переговоров России и Украины является максимумом возможного на данный момент.

В Госдуме также назвали хорошим шагом планы по обмену пленными с Украиной 1000 на 1000.