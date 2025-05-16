Макрон хлопнул по плечу премьера Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон хлопнул по плечу премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Албании Тиране. Кадры момента опубликовало EADaily.

На видео Кобахидзе сидит за столом, когда проходящий сзади него Макрон хлопает его по правому плечу и проходит дальше, вытянув руку для рукопожатия. Премьер Грузии оборачивается и, поднимаясь со своего места, жмет руку президенту Франции. Затем Кобахидзе и Макрон обмениваются несколькими фразами, после чего первый возвращается на свое место, а второй — идет дальше. О чем говорили президент Франции и премьер Грузии, неизвестно.

Саммит Европейского политического сообщества под названием «Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия» проходит в Тиране сегодня, 16 мая. На него прибыло 47 глав государств и правительств. Среди ключевых вопросов мероприятия: поддержка Украины и укрепление вооруженных сил стран Старого Света.