Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку подобный сценарий будет стоить ему жизни. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник, передает РИА Новости.

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«Сейчас работа Зеленского заключается том, что он обеспечивает затягивание конфликта (...) Он не выйдет из этой ситуации живым. У него слишком длинный язык, он как "нежелательный" свидетель. Как только боевые действия закончатся, его жизнь тоже закончится. И он прекрасно это знает. Это произойдет не политически, а буквально», — поделился мнением эксперт.

Крапивник допустил, что Зеленского могут избавиться различные присутствующие на Украине силы, например, правые, ультранационалисты или нацисты. При этом он не исключил, что это сделают и «американцы или британцы тогда, когда украинский лидер перестанет быть им нужен».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заставить Зеленского уйти в отставку ради урегулирования конфликта на Украине. По его словам, украинский лидер просто не может пойти на уступки России, потому что подобный сценарий «будет стоить ему жизни».