Премьер Албании встал на колено перед Мелони

Премьер-министр Албании Эди Рама встал на колено, когда приветствовал свою коллегу из Италии Джорджу Мелони. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Когда политики встретились на ковровой дорожке, Рама внезапно встал перед Мелони на одно колено и сложил ладони в «молитвенном» жесте. После этого он обнял итальянского премьера, и политики немного попозировали для фотографов.

Как позже пошутила сама Мелони, Рама сделал это «чтобы быть с ней одного роста». Отметим, что албанский премьер действительно значительно выше Мелони. Его рост превышает два метра, в то время как высота премьер-министра Италии — 1,63 метра.

Ранее Эди Рама одержал победу в албанском парламенте.