В ходе саммита Европейского политического сообщества в Тиране президент Сербии Александр Вучич ожидает критики в свой адрес из-за поездки в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом 9 мая.

Глава сербского государства, находясь в Албании на саммите ЕПС, выразил уверенность, что сможет принять основной удар на себя, чтобы Сербия не пострадала.

«Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленных нападок. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».

Читать новость полностью

новость от 13 мая

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что должен служить исключительно Сербии и ее гражданам, а не слушать или служить кому-либо другому. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой, комментируя вопрос журналистки о возможных последствиях «непослушания» и посещения Москвы 9 мая вопреки предупреждениям еврочиновников.

«Вучич вас не послушал. Я и не должен никого слушать, я президент Сербии и должен служить ее народу, гражданам этой страны, а не слушать или служить кому-либо другому. Я исхожу из этого и всегда буду этим руководствоваться. Что касается моего визита в Москву. Прежде всего абсолютно ясно, что мы отмечали 80-летие Победы над фашизмом. Сербия и сербский народ внесли огромный вклад в Победу над фашизмом. Об этом я говорил еще в октябре, я сообщил всем и никого не обманывал. Конечно же, я разговаривал о газовом контракте. Это были важные вещи для нашей страны», — отметил сербский лидер.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия нацелена на полноправное членство в Евросоюзе. «Как сказал председатель Кошта, Сербия находится на европейском пути, иногда, может, у нее бывает «непослушный» президент, чем я горжусь. Но и такой «непослушный» президент никогда не ставил под вопрос европейский путь Сербии», — констатировал политик.

Читать новость полностью

новость от 9 мая

Президент России Владимир Путин выразил президенту Сербии Александру Вучичу признательность за то, что он приехал в Москву на День Победы. Лидеры стран встретились в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

«Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим, сказал глава государства.

новость от 9 мая

Многие зарубежные лидеры не поддались на давление и прибыли в Москву на День Победы, в случае президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо такой поступок - вообще акт героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - заметил Песков. "В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и Фицо, это просто такой акт героизма", - добавил он. "Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки", - заключил представитель Кремля.

новость от 11 мая

Визит президента Сербии Александара Вучича в Москву укрепил стратегические связи с Россией, обеспечил новые возможности для развития экономики балканской республики, а также подчеркнул уважение к исторической памяти. Такое мнение выразил сербский министр без портфеля, ответственный за международное экономическое сотрудничество и вопросы общественного положения церкви в стране и за рубежом Ненад Попович, который также являлся членом сербской делегации в ходе визита в Россию.

"Выдающиеся личные отношения президента Вучича с президентами России и Китая [Владимиром Путиным и Си Цзиньпином], выстраивавшиеся годами, вновь дали плоды во время этих встреч - плоды, которые будут иметь большое значение для Сербии и ее граждан. Во время встречи с президентом Путиным, прошедшей в дружественной и братской атмосфере, была достигнута договоренность о самой благоприятной цене на газ для Сербии, что позволит нам еще более активно развивать экономику и привлекать новые иностранные инвестиции. Были согласованы шаги по дальнейшему сотрудничеству в ряде ключевых сфер - от энергетики и торгового обмена до новых технологий, что, несомненно, даст дополнительный импульс нашему развитию", - приводятся слова Поповича в распространенном заявлении сербского кабмина. "В нынешней сложной геополитической обстановке, когда многие экономики страдают из-за конфликтов в мире или односторонних решений, лишающих их важных рынков и ресурсов, Сербия, благодаря политике президента Вучича, его приезду в Москву и продолжению сотрудничества со всеми партнерами, где у нас есть интерес, обеспечила условия для дальнейшего экономического развития и лучшей жизни всех своих граждан", - указал министр, уточнив, что визит можно считать "чрезвычайно успешным".

Читать новость полностью

новость от 13 мая

Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов на Парад Победы в Москву.

Об этом заявил кипрский депутат Фидиас Панайоту на своей странице в соцсети X.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас»‎, - сказано в посте.

В нем Панайоту также назвал русских братьями. У россиян с народом Греции общие религия и моральные ценности, подчеркнул политик.