Прокурор МУС неожиданно ушел в отпуск после беседы со следователями

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно ушел в административный отпуск, сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

По данным источника, причиной отпуска стало приближение к завершению расследования ООН о предполагаемых сексуальных домогательствах Хана к подчиненным.

«Анонимные источники сообщили Reuters, что Хан побеседовал со следователями ООН на прошлой неделе, что, предполагаемо, стало заключительным допросом в рамках внешнего расследования, которое началось в декабре», – говорится в материале.

Ожидается, что официальное заявление об отпуске будет сделано до конца пятницы.

Обвинения в сексуальных домогательствах против Карима Хана были выдвинуты осенью 2024 года. Бывшая сотрудница МУС заявила, что главный прокурор использовал служебное положение для оказания давления, чтобы «добиться от нее близости». Позднее сообщалось, что прокурор МУС предпринимал попытки замять дело.