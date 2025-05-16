Памятник Екатерине II в Одессе раскрасили в российский триколор

Неизвестные в Одессе раскрасили постамент демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета флага России. Об этом в пятницу, 16 мая, пишут украинские СМИ.

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По данным полиции, инцидент произошел в пятницу, и на месте происшествия продолжаются работы по установлению личности причастных. После выяснения всех обстоятельств будет проведена правовая оценка произошедшего.

Памятник Екатерине II, установленный в 1900 году на Екатерининской площади в Одессе, был демонтирован городскими властями в декабре 2022 года. После сноса монумента остался массивный пустой постамент, с которого были удалены скульптуры, надписи и декоративные элементы.

— Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага, — цитирует украинские СМИ РИА Новости.

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