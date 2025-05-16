Пока вы не уснули: главная цель переговоров в Стамбуле и звонок Зеленского Трампу

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Турция раскрыла главную цель переговоров в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в случае конструктивного подхода России и Украины переговоры в Стамбуле могут привести к миру. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу

Владимир Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом — вместе с ним в разговоре участвовал ряд европейских лидеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко.

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Украина потеряла МиГ-29

Появилась информация о возможном уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал "Воевода вещает". Пока отсутствуют данные, где и когда была перехвачена вражеская крылатая боевая машина.

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В МИД РФ оценили усилия Трампа по переговорам с Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва высоко оценивает стремление президента США к урегулированию по Украине, но хочет обсуждать конкретику. Об этом сообщает РИА Новости.

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Евросоюз сократил закупки российского газа до минимума с 1999 года

Евросоюз в марте закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальным импортом с 1999 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

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Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

© Telegram-канал Следком

Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в расправе над ними, со своими подельниками. Об этом рассказывает Telegram-канал Shot.

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Стало известно, что будет с рублем на фоне новых санкций ЕС

Российская экономика уже научилась адаптироваться к санкциям, а новые ограничения со стороны Евросоюза вряд ли окажут резкое влияние на курс рубля. Об этом заявил Life.ru заявил экономист, член экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

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Ольга Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью

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На днях не стало народной артистки Ольги Широковой. Женщина скончалась в возрасте 79 лет. По данным «Известий», Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью.

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Один мотор и две комплектации: в России стартовали продажи Haval F7x

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В продажу поступил китайский кроссовер российской сборки. Купе-образный кроссовер Haval F7x появился в продаже в России. О поступлении новинки в отечественные автосалоны объявила пресс-служба Haval F7x.

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Китай разработал многоразовый ракетный двигатель за рекордный срок

Китайская академия космических технологий завершила разработку нового многоразового ракетного двигателя всего за семь месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации на своем сайте.

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В Stellantis опровергли информацию о слиянии с Renault

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Автоконцерн Stellantis не планирует создавать альянс с французским производителем Renault. Об этом заявил глава транснациональной корпорации Джон Элканн на саммите FT Future of the Car в Лондоне.

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