Ермак опубликовал фото Макрона, Зеленского и Туска, сидящих с задумчивым видом

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал фотографии, на которых главы Франции, Германии, Британии и Польши ведут переговоры с Владимиром Зеленским на встрече в Албании.

На фотографии с задумчивым видом запечатлены Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц.

© Telegram-канал Андрея Ермака

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

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Москва и Киев также договорились представить своё видение прекращения огня.