DFP: экс-посол США на Украине Бринк ушла в отставку из-за политики Трампа

Бриджит Бринк, ранее занимавшая пост посла США на Украине, сообщила о своей вынужденной отставке, связанной с давлением, оказываемым президентом США Дональдом Трампом на украинские власти.

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«К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на Украину... Таким образом, я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку», — приводит Detroit Free Press слова Бринк.

Она подчеркнула, что уходит в отставку спустя почти 30 лет пребывания на посту посла США.

Ранее сообщалось, что временный поверенный США на Украине Джули Дэвис прибыла в Киев.