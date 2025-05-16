Владимир Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом — вместе с ним в разговоре участвовал ряд европейских лидеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко.

По словам Лещенко, в разговоре также участвовал президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск. Ранее они провели встречу во время VI саммита Европейского политического сообщества в Албании. Подробности разговора пока неизвестны — как объяснил Лещенко, итоги звонка будут опубликованы в ближайшее время.

«Президент Зеленский, президент Макрон, канцлер Мерц, премьер-министры Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Подробности скоро будут», — сообщил он.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле.