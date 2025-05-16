Эрдоган призвал не навязывать решения сторонам украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не стоит навязывать решения сторонам конфликта на Украине.

«Учитывая деликатность процесса, крайне важно поощрять стороны без навязывания и оказания на них какого-либо давления», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что это крайне важно для достижения справедливого и прочного мира.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара верит, что первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру.