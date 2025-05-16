Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Аббас Джума заявил, что третий раунд переговоров РФ и Украины может состояться в «российском Киеве», если украинская сторона откажется от дипломатии. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Джума назвал встречу в Стамбуле не новым форматом, а продолжением процесса, который был сорван в 2022 году. Журналист напомнил, что во главе делегации РФ тогда тоже был Владимир Мединский. Как подчеркнул Джума, со времени тех переговоров ВСУ оказались в еще более тяжелом положении, потеряв множество солдат и техники.

По мнению журналиста, сейчас Киев не заинтересован в переговорах и хочет продолжать боевые действия, так как это - «гарантия собственной безопасности» украинского руководства. По его словам, продолжение конфликта гарантирует, что украинские власти «остаются при деле, не будут списаны и выброшены на свалку истории».

Джума добавил, что армия РФ, в свою очередь, продолжает продвигаться и выполнять задачи спецоперации. Это может привести Украину к новым территориальным потерям, считает он.

«Соответственно, либо вы действуете, либо вы не действуете. Но если вы не действуете, то, значит, третий раунд, возможно, уже будет проходить где-нибудь в Киеве российском», - заключил Джума.

Переговоры РФ и Украины состоялись в Стамбуле днем 16 мая. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что по итогам встречи сторонам необходимо сформировать «единую позицию» и найти «компромиссные варианты», которые можно будет «положить на бумагу и сделать проекты». Мирошник отмечал, что именно так развивались события на переговорах в 2022 году.