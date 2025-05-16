"К Третьей мировой": слова фон дер Ляйен назвали безумными
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европейский союз разрабатывает новые санкции против России.
Фон дер Ляйен, по словам Филиппо, "объявляет о безумном стремлении к войне против России" и "к Третьей мировой войне".
Филиппо заявил в X, в прошлом носившем название Twitter, что фон дер Ляйен и таких политиков как она "необходимо остановить".
Недавно послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет ограничительных мер в отношении в отношении РФ. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас говорила, что его планируется принять к 20 мая. Некоторые европейские политики уже заявили о начале подготовки 18-го пакета санкций.