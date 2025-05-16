Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европейский союз разрабатывает новые санкции против России.

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Фон дер Ляйен, по словам Филиппо, "объявляет о безумном стремлении к войне против России" и "к Третьей мировой войне".

Филиппо заявил в X, в прошлом носившем название Twitter, что фон дер Ляйен и таких политиков как она "необходимо остановить".

Недавно послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет ограничительных мер в отношении в отношении РФ. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас говорила, что его планируется принять к 20 мая. Некоторые европейские политики уже заявили о начале подготовки 18-го пакета санкций.