Стало известно о планах украинской стороны после переговоров

После переговоров в Стамбуле украинская сторона планирует провести пресс-конференцию. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона, трансляцию которого на YouTube ведет телеканал «1+1».

«Наша делегация все-таки планирует дать пресс-конференцию для всех журналистов международных, украинских, турецких, чтобы рассказать обо всем, что происходило сегодня», — сказала она.

Позже украинские СМИ сообщили, что Россия и Украина взяли паузу, переговоры не закончены.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.