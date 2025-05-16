Трамп: Иран хочет торговать с США и будет "очень доволен" сделкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в восстановлении торговых отношений с Америкой.

"Иран хочет торговать с нами, я не против. Я использую торговлю для урегулирования конфликтов и установления мира", - сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер намекнул на возможность нового соглашения: "Я сказал Ирану: мы заключим сделку, и вы будете действительно <...> очень довольны". Трамп не уточнил детали потенциальных договоренностей, но подчеркнул свою готовность использовать экономические рычаги как инструмент дипломатии.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.