Как не стоит вести переговоры: эксперт раскрыл ошибки украинской делегации

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва заявила, что делегация Украины грубо нарушила правила делового этикета и политического протокола, опоздав на переговоры в Стамбуле. Об этом эксперт рассказала Life.

Богачева отметила, что украинские делегаты опоздали на встречу на целые сутки. По ее мнению, это свидетельствует о попытках затянуть переговорный процесс и о непонимании Киева, «как надо договариваться».

«Возможно, кстати, затягивается время, потому что не принято решение от третьих лиц. Мы с вами знаем, что Украина не сама принимает решение, а там есть ещё кураторы. Возможно, у них пока нет итогового решения», - заявила Богачева.

Она добавила, что Россия, в свою очередь, собрала для переговоров в Стамбуле группу опытных профессионалов. Подход Украины Богачева назвала «вопиющим недоразумением» и «неуместной историей».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Первоначально предполагалось, что встреча российской и украинской делегаций состоится 15 мая - утром в четверг в Стамбул прибыла делегация РФ, но переговоры были перенесены.

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что «буквально с десяти утра» 16 мая представители России будут ждать украинскую сторону. Начались переговоры днем в пятницу. Сообщалось, что 16 мая в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи: сначала встреча США-Украина-Турция, затем переговоры Россия-Украина-Турция.