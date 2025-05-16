Турне Трампа по Ближнему Востоку: роскошный самолет, сделки и молчание о правах человека

Ближневосточное турне Дональда Трампа запомнилось роскошным приемом, оказанным президенту США, а также было использовано американским лидером для того, «чтобы изложить его видение восстановления глобальной стабильности, основанное на прагматизме и личных интересах». Об этом пишет The Associated Press.

Президент США посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты и везде ему был оказал роскошный прием. А особое внимание в ходе встреч уделялось партнерству в сфере экономики и безопасности.

При этом в своем выступлении в Эр-Рияде Трамп «изо всех сил постарался дистанцироваться от действий прошлых администраций», когда, по его словам, американские чиновники прилетали «на прекрасных самолетах, читая вам лекции о том, как жить и как управлять собственными делами», отмечает агентство.

Защитники прав человека восприняли это как обещание невмешательства США и отказ нового американского лидера от политики его предшественников, которые в ходе своих визитов на Ближний Восток обычно призывали к улучшению ситуации по правам человека в регионе.

При этом Томми Пиготт, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента, отказался сообщить, поднимал ли Трамп вопросы прав человека в ходе беседы с королевскими семьями Персидского залива, подчеркивается в статье.

Также в ходе своей поездки Трамп заявил, что сумел «привлечь триллионы долларов инвестиций». Чуть позже он назвал цифру в 4 триллиона долларов. При этом президент США получил дорогостоящий подарок от Катара - роскошный самолет стоимостью 400 миллионов долларов – и вынужден был оправдываться из-за этого.

«Почему наши военные, а значит, и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, если они могут получить все это БЕСПЛАТНО?» — написал Трамп на своей странице в социальных сетях, комментируя критику по поводу того, что он будет летать на роскошном самолете.

Подаренный самолет Трамп собирается передать американским военным.

«Президент также уклонился от ответов на вопросы о государственной инвестиционной компании в Абу-Даби, которая использовала стейблкоин, связанный с семьей Трампа, для инвестиций в размере двух миллиардов долларов в крупнейшую в мире криптовалютную биржу», - говорится в статье.

Турне по Ближнему Востоку стало первой зарубежной поездки Трампа с начала его второго президентского срока. При этом обозреватель Эрик Липтон в статье для The New York Times ранее отметил, что семья главы США получила минимум $2 млрд доходов только за последний месяц и значительные средства поступили из арабских стран. В частности, по его информации, Катар согласился участвовать в финансировании курортного комплекса Trump.