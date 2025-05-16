В ходе саммита Европейского политического сообщества в Тиране президент Сербии Александр Вучич ожидает критики в свой адрес из-за поездки в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом 9 мая.

Глава сербского государства, находясь в Албании на саммите ЕПС, выразил уверенность, что сможет принять основной удар на себя, чтобы Сербия не пострадала.

«Нам будет нелегко из-за поездки в Москву, сейчас ожидаю недвусмысленных нападок. Попытаюсь взять все на себя, чтобы Сербия не платила никакую цену за это», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».

Ранее, 8 мая, президент Сербии говорил о своем желании ответить на критику лидеров ЕС по поводу поездки в Москву на саммите ЕПС 16 мая.

Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с сербским лидером Вучичем в Кремле, он высоко отметил личное участие президента Сербии в торжествах в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма». По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно его приезда.