Переговоры России и Украины в Стамбуле сочли победой Путина
Сам факт переговоров российский и украинской делегации в Стамбуле — это победа для президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила американская газета The New York Times (NYT).
По мнению издания, переговоры не принесет существенных результатов.
«Но сама по себе встреча стала победой президента России Владимира Путина, который отказался согласиться на прекращение огня, которого добивалась Украина и ее западные союзники», — говорится в материале.
Кроме того, подчеркнула газета, президент Украины Владимир Зеленский остался проигравшим в дипломатическим противостоянии сторон, развернувшемся за несколько дней до встречи делегаций стран в турецком городе.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.