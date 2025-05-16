Переговоры России и Украины в Стамбуле сочли победой Путина

Сам факт переговоров российский и украинской делегации в Стамбуле — это победа для президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила американская газета The New York Times (NYT).

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По мнению издания, переговоры не принесет существенных результатов.

«Но сама по себе встреча стала победой президента России Владимира Путина, который отказался согласиться на прекращение огня, которого добивалась Украина и ее западные союзники», — говорится в материале.

Кроме того, подчеркнула газета, президент Украины Владимир Зеленский остался проигравшим в дипломатическим противостоянии сторон, развернувшемся за несколько дней до встречи делегаций стран в турецком городе.

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.