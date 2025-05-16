Киев разорвал соглашение с Москвой о сотрудничестве в таможенной сфере

Кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - написал он в Telegram-канале. Документ был подписан 24 июня 1993 года в Киеве.

Кроме того, правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуги лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах - участниках СНГ от 25 ноября 1998 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.