На Украине закрыли дело о разделе имущества Марины и Петра Порошенко*

На Украине суд закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его женой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора.

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Об этом пишет издание «Общественное. Винница»‎.

«Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов», — говорится в сообщении на сайте издания.

Адвокат, представляющий интересы Петра Порошенко Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в свою очередь, заявил, что судебное решение может быть обжаловано.

29 апреля сообщалось, что Национальный банк Украины признал Порошенко «лицом с небезупречной репутацией».

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Этот термин является техническим и позволяет НБУ принять меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых является акционером Порошенко. По словам Новикова, украинское законодательство не требует признания репутации лица «небезупречной» после президентского указа о санкциях, а потому он считает проявление такой инициативы со стороны НБУ признаком того, что этот институт и его глава Андрей Пышный участвуют в «политическом преследовании» Порошенко.

До этого жена Порошенко подала иск о разделе имущества на фоне санкций и уголовного дела.