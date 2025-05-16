Папа Римский Лев XIV выступил с предложением по переговорам России и Украины

Сделать Ватикан площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной намерен предложить Папа Римский Лев XIV.

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Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в кулуарах встречи в Авгггустиниануме, передает издание La Stampa.

«Провал переговоров в Стамбуле трагичен. Мы надеялись, что медленный, но позитивный процесс может начаться в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы снова в начале пути», – сказал кардинал.

Также он прокомментировал слова понтифика о возможном посредничестве в урегулировании ситуации на Украине. Госсекретарь отметил, что Папа Римский имел ввиду «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи двух сторон». Он также подчеркнул, что главная цель – чтобы обе стороны говорили друг с другом, вопрос лишь в наличии места.

В своей первой официальной проповеди новый Папа Римский Лев XIV обратился к мировым лидерам с призывом остановить военные конфликты на Украине и в секторе Газа.

Напомним, днем 16 мая в Стамбуле стартовали прямые переговоры между Россией и Украиной. С вступительным словом перед делегациями выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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Он отметил, что перед сторонами стоит два пути: один ведет к миру, второй – к еще большим разрушениям, и «только сами стороны определят, какой путь им выбрать».

Вместе с тем он отметил, что встреча сторон «может привести к миру».