Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в случае конструктивного подхода России и Украины переговоры в Стамбуле могут привести к миру. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры делегатов РФ и Украины начались в Стамбуле днем 16 мая. Фидан сделал несколько заявлений в начале встречи делегаций.

«Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать», - подчеркнул он.

Турецкий министр также заявил, что переговоры в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров России и Украины. Он отметил, что прямая готовность Москвы и Киева к переговорам «открыла окно возможностей».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - без предварительных условий. Первоначально встречу планировалось провести 15 мая, но она была перенесена на 16 мая. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров.

В Стамбуле начались переговоры российский и украинской делегаций

Сообщалось, что 16 мая в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи: США-Украина-Турция и Россия-Украина-Турция.